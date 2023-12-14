Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 10:32, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 10:33
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin haklarında bilgi bulunan 13 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bazı adreslere düzenlediği operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Diğer 5 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.