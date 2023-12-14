MİT'ten nokta operasyon: Yeşil kategoride aranan terörist etkisiz

Türkiye'deki metropollere yönelik kundaklama eylemlerini organize eden Ormanlı'nın hareket tarzı MİT tarafından tespit edilerek Mart 2023'te SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Mizgin Guyi kod Sebahat Ormanlı 2022 yılından itibaren Irak/Süleymaniye'de PKK/KCK Kadın Gençlik (KJCK) Üst Yapılanmasında sözde sorumlu olarak faaliyet yürüttü.

Mizgin Guyi kod Sebahat Ormanlı 2011 yılında Şırnak Silopi'de PKK/KCK Gençlik Yapılanması sözcülüğü yaptı. 2012 yılında ise örgütün kırsal kadrolara katıldı. Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra örgütün sözde cezaevi soruşturma komisyonlarında faaliyet yürüten Ormanlı Suriye'ye geçerek örgütün sözde Kadın Gençlik Yapılanması Sorumlusu oldu.

Kadın Gençlik Topluluğu (KJCK)'nun 18 üyesinden biri olan sözde sorumlulardan Sebahat Ormanlı 'nın yürütülen hassas çalışma neticesi Kuzey Irak'ta faaliyet gösterdiği tespit edildi.

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