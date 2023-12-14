MSB: Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
MB'nin rezervleri rekor tazeledi
MB'nin rezervleri rekor tazeledi
İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
Hasan Bitmez'in vefatı TBMM'de ölümle sonuçlanan dördüncü vaka
Hasan Bitmez'in vefatı TBMM'de ölümle sonuçlanan dördüncü vaka
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti
MASAK'tan 'dijital para hesaplarının kısıtlandığı' SMS'lerine ilişkin uyarı
MASAK'tan 'dijital para hesaplarının kısıtlandığı' SMS'lerine ilişkin uyarı
Uzmanlar müfredata alınan 'adabımuaşeret' eğitimlerine ne dedi?
Uzmanlar müfredata alınan 'adabımuaşeret' eğitimlerine ne dedi?
'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye getirilmesi söz konusu'
'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye getirilmesi söz konusu'
Sokak hayvanlarıyla ilgili acı tablo: 21 ayda 92 kişi hayatını kaybetti
Sokak hayvanlarıyla ilgili acı tablo: 21 ayda 92 kişi hayatını kaybetti
Perakende ticarette ilke ve kurallar yeniden düzenlendi
Perakende ticarette ilke ve kurallar yeniden düzenlendi
Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak
Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak
Kira artış hızı 5 aydır düşüşte: Konut arzı da azalıyor
Kira artış hızı 5 aydır düşüşte: Konut arzı da azalıyor
Zorunlu trafik sigortası aylık artış oranı belirlendi
Zorunlu trafik sigortası aylık artış oranı belirlendi
Yasa çalışmaları hızlandı! Dijital telif için Google ile masaya oturulacak
Yasa çalışmaları hızlandı! Dijital telif için Google ile masaya oturulacak
KKTC'de ürküten sorular! 'İsrailliler kamp kurdu' iddiası
KKTC'de ürküten sorular! 'İsrailliler kamp kurdu' iddiası
İki bakanlığın bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
İki bakanlığın bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
FED faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
FED faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
Bakan Bayraktar yanıtladı: Yaz saati uygulaması devam edecek mi?
Bakan Bayraktar yanıtladı: Yaz saati uygulaması devam edecek mi?
Japon deprem uzmanı açıkladı: İşte İstanbul'daki riskli bölgeler
Japon deprem uzmanı açıkladı: İşte İstanbul'daki riskli bölgeler
Bakan Güler: TSK'dan 23 bin 971 kişi FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Güler: TSK'dan 23 bin 971 kişi FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Koca: Hasan Bitmez'in durumu düne göre daha ciddi
Bakan Koca: Hasan Bitmez'in durumu düne göre daha ciddi
Türkiye'nin CDS'si Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede
Türkiye'nin CDS'si Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede
TBMM 250 işçi alımında kura sonuçlarını açıkladı
TBMM 250 işçi alımında kura sonuçlarını açıkladı
İŞKUR açıkladı: En çok eleman aranan meslekler
İŞKUR açıkladı: En çok eleman aranan meslekler
Hakem Meler'e saldıran iki şüphelinin de ifadesi ortaya çıktı
Hakem Meler'e saldıran iki şüphelinin de ifadesi ortaya çıktı
Öğrenciyi merdivenden ittiği öne sürülen okul müdürüne ceza
Öğrenciyi merdivenden ittiği öne sürülen okul müdürüne ceza
Yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldı
Yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldı
Bakan Tunç: Sporda Şiddet Kanunu'nun hükümlerini yeniden düzenleyeceğiz
Bakan Tunç: Sporda Şiddet Kanunu'nun hükümlerini yeniden düzenleyeceğiz
Liglerin başlama tarihi belli oldu
Liglerin başlama tarihi belli oldu
Ana sayfaHaberler Terör

MSB: Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 12:04, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 12:06
Yazdır
MSB: Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz mücadele edildiğini belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 11 Aralık'ta icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 13 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Aktürk ayrıca, geçen hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu hatırlattı.

Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 12 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Suriye'de, harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini bildiren Aktürk, "Son bir haftada birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 7 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 19 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" diye konuştu.

Yoğun ve etkin tedbirler ile korunan hudut hattında ise 227 şahsın yakalandığını duyuran Aktürk, "Şahıslardan 3'ü FETÖ, 3'ü PKK'lı ve biri de DEAŞ'lı olmak üzere, 7'si terör örgütü mensubudur. 3 bin 374 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca, icra edilen operasyonlarda geçtiğimiz hafta içerisinde 143 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir. Sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir" şeklide konuştu.

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarının devam ettiğini hatırlatan Aktürk, "Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak 12 Aralık'ta A400M uçağımız ile 2 ton tıbbi malzeme ve 10 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış; çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan 68 hasta ve 61 refakatçiden oluşan toplam 129 Gazzeli kardeşimiz daha ülkemize getirilmiştir" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber