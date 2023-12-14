İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 13:28, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 14:19
İstifa ve görevden alınmaların yaşandığı İYİ Parti'de sular durulmuyor.
İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok görevinden alındı.
İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok'u arayarak, "Genel Başkanımız sizi görevden aldı" dedi.