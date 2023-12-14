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Eskişehir merkezli 5 ildeki 'Kafes-18 Operasyonu'nda 36 kişi yakalandı

Eskişehir merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 13:59, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 14:00
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Eskişehir merkezli 5 ildeki 'Kafes-18 Operasyonu'nda 36 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, aralarında eğlence mekanlarının sahipleri ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş adamları da bulunan, eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında vatandaşların huzurunu bozan ve kurdukları organize suç örgütüyle yasa dışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Özel harekat timlerinin de yer aldığı 300 polisin katılımıyla Eskişehir'in yanı sıra Muğla, Diyarbakır, Çanakkale ve Ağrı yapılan operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerden 5 ruhsatsız tabanca, 27 fişek ile telsiz ve bıçak ele geçirildi.

Suç örgütü mensuplarının "yağma", "kasten yaralama", "tehdit", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hakaret" ve "suç üstlenme" gibi çok sayıda suça karıştıkları belirtildi.

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