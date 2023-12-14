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TBMM'deki bütçe görüşmelerine ara verildi

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat haberinin alınmasının ardından Meclis'te bütçe görüşmelerine ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 14:23, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 14:24
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TBMM'deki bütçe görüşmelerine ara verildi

Genel Kurulda, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri üzerinde CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın konuşması sırasında Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e, Hasan Bitmez'in vefat haberi verildi.

Önder, Özkan'ın konuşmasını keseceğini belirterek, "Acı haber geldi, grup başkanvekillerini arkaya davet ediyorum." dedi. Önder, birleşime 20 dakika ara verdi.

Aranın ardından Meclis Başkanvekili Önder, Bitmez'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrendiğini, kendisi için bugün TBMM'de bir cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu. Önder, Bitmez'in naaşının, yarın İstanbul Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazını müteakip Merkezefendi Mezarlığı'nda defnedileceğini bildirerek, Saadet Partisi camiasına ve TBMM'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Genel Kurulda bakanlar, partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de Bitmez'in vefatına ilişkin duygularını dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Saadet Partisi Grubu'na başsağlığı diledi.

Bitmez'e, rahatsızlığı sırasında hekim ve sağlıkçıların müdahale ettiğini anlatan Usta, "Ama zannediyorum TBMM'de de bu tür durumlarda tedbirlerin yetersiz olduğu bu vesileyle anlaşılmış oldu. Daha tedbirli olmak gerekir. Çünkü burası temposu yüksek bir yer. O anlamda bu tedbirlerin artırılması gerekiyor." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Hasan Bitmez'in vefatını büyük bir teessürle öğrendiklerini ifade ederek, Bitmez'e Allah'tan rahmet diledi. Bitmez'in ailesine ve Saadet Partisi'ne başsağlığı dileyen Akçay, çok üzgün olduklarını söyledi.

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Hasan Bitmez'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Hakikaten çok üzgünüz. Sanıyorum TBMM tarihinde ilk defa kürsüde kalp krizi geçiren ve yaşama tutunamayan bir kayıp yaşadık." diye konuştu. Beştaş, Bitmez'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, milletin verdiği yetkiyle milleti temsil ederken tam da Meclis kürsüsünde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Bitmez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini, acılarının büyük olduğunu söyledi. Kendisinden güzel haber almayı beklerken ebediyete intikal ettiğini öğrendiklerini anlatan Köksal, ailesine, yakınlarına, başta Saadet Partisi camiası olmak üzere bütün TBMM mensuplarına başsağlığı dileklerini iletti. Köksal, "Diliyorum bu son vefat olur Meclisimizde. Çünkü gerçekten birçok kayıp yaşadık biz. Ama Sayın Vekilin kaybı belki de dünya tarihinde bir ilktir. Son sözlerini kürsüde söyledikten sonra geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden vekil olarak tarihe geçti. Verdiği mücadeleyi asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Allah'tan geldik, dönüş de onadır." ifadesiyle sözlerine başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ile Bitmez'in vefat haberini büyük bir teessürle aldıklarını anlatan Gül, "AK Parti Grubu olarak Hasan Bitmez'e, Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına, sevenlerine, ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saadet Partisi camiasının, teşkilatının ve bütün sevenlerinin, Gazi Meclisimizin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda bütçeleri görüşülen bakanlıkların bakanları da Bitmez için taziye dileklerini iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hasan Bitmez'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine başsağlığı mesajımı iletmek istiyorum. Mekanı cennet olsun. Gerçekten çok üzüldüm. Allah böyle acılar yaşatmasın. Yüce Meclisimizin başı sağ olsun." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bitmez'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün Meclisimizin, milletimizin başı sağ olsun. Ailesine sabırlar diliyorum."

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şunları kaydetti?

"Biraz önce aldığımız çok üzücü bir haber neticesinde kendisinin rahmeti rahmana ruhunu teslim ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Çok üzgünüz. AK Parti Grubu adına Hasan Bitmez vekilimize Allah'tan rahmet diliyorum, Saadet Partisi grubuna, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Meclisimizde kısa bir dönem milletvekilliği yapmıştı ama kendisinin aziz milletimizin verdiği yetki kapsamı içerisindeki kısa dönemde de çalışmasına şahitlik ettik. Kürsüdeki son konuşmasıyla ruhunu, Rabb'imize teslim etmiş oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, sevenlerine, ailesine, Saadet Partisi camiasına da başsağlığı diliyorum."

TBMM Başkanvekili Önder, taziye mesajlarının ardından birleşime ara verdi.

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