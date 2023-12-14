Çatı katından atlayan anaokulu öğretmeni hayatını kaybetti
Trabzon'da, 7 katlı binanın çatı katından atlayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anaokulu öğretmeni Merve Z. (28), hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 15:30, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 15:43
Trabzon'un Düzköy ilçesinde görevli, pssikolojik sorunları olduğu iddia edilen anaokulu öğretmeni Merve Z., kardeşiyle birlikte oturduğu 7 katlı apartmanın çatı katından kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Merve Z., olay yerinde yaşamını yitirdi.
Savcılık ve polis incelemesi sonrası öğretmenin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, bir süre önce Ağrı'dan Trabzon'a tayin olan öğretmenin, Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.