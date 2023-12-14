İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Kırklareli'nde yakalandı
Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Kırklareli'nde yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 15:47, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 16:59
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma sonrası A.H'yi yakaladı.
Yapılan incelemede yabancı uyruklu şüphelinin "uyuşturucu ticareti" suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan A.H. işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.