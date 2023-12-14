Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü, yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı
Osmaniye'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü, yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 17:07, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 17:34
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.M.G'nin saklandığı evi tespit etti.
Jandarma, adrese düzenen operasyonda H.M.G'yi yatak odasında elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakaladı.
İşlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine gönderildi.