Keçiören ilçesindeki 'Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı

Keçiören ilçesinde temeli 18 Temmuz 2003'te atılan Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin inşaatı, uçuş mania hattını aştığı gerekçesiyle durdurulmuştu.

Uzun bir aranın ardından inşaatına yeniden başlanan kuledeki çalışmalarda sona gelindi.

Kulenin içinde nikah ve sergi salonu, seyir terası, kafeterya, alışveriş merkezi gibi mekanlar yer alıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, devam eden çalışmalarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Havalar bize biraz daha fırsat verirse 1,5-2 ay içinde hizmete açacağız." dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'ya ve Türkiye'ye "en devasa eseri" kazandırmış olacaklarını belirten Altınok, kulenin cüzi bir ücret karşılığında ziyaret edilebileceğini söyledi.