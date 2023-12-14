İYİ Parti Başkanlık Divanında değişiklik yapıldı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla birleştirilen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığına Hakan Şeref Olgun'un, Toplumsal Politikalar Başkanlığına Selcan Taşçı Hamşioğlu'nun getirildiğini, Mali İşler Başkanlığını vekaleten yürüten Sedat Aksakallı'nın da bu göreve asaleten atandığını bildirdi.

Zorlu, sosyal medya hesabından, Başkanlık Divanında gerçekleştirilen değişikliğe ilişkin açıklama yaptı.

Zorlu, Genel Başkan Akşener'in takdiri doğrultusunda yapılan değişikliğin içeriğine ilişkin şunları kaydetti:

"Daha önce ayrı yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Ahmet Zeki Üçok'un yerine Afyon Milletvekilimiz Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Ece Güner'in yerine Tekirdağ Milletvekilimiz Selcan Taşçı Hamşioğlu getirilmiştir. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini vekaleten yürütmekte olan Sedat Aksakallı da aynı görevi asaletin yürütecektir."

Yeni Başkanlık Divanı üyelerine başarılar dileyen Zorlu, "Partimizin hedefine emin adımlarla ilerleme kararlılığını bir kez daha vurgulamak isteriz." ifadesini kullandı.