MEB'den şube müdürü, sayman, şef ve memurlar için GYS sözlü sınav duyurusu

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeline yönelik il/ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü, sayman, şef ve memur ünvanları için görevde yükselme sözlü sınav sürecine ilişkin duyuru yayımlandı.

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