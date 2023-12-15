DYK Kurslarında Rehber Öğretmenlerin Ek Ders Sorunu

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Yönergesini Ağustos 2023'te değiştirmişti. https://www.memurlar.net/haber/1074310/destekleme-ve-yetistirme-kurslari-yonergesi-tumden-degistirildi.html?amp=1



Değişikliğe göre kurslarda Rehber Öğretmenlere de görev verilmesi kurala bağlanmıştı.



Eylül ayı itibariyle başlayan kurslarda rehber öğretmenlere nasıl ödeme yapılacağı belirsizdi.



Bu konuyu biz de gündeme getirmiştik. https://www.memurlar.net/haber/1082873/meb-ek-ders-duzenlemesinde-rehber-ogretmenleri-de-unuttu.html?amp=1



MEB bu konuda 22.11.2023 tarihinde bir düzenlemeye gitti.



Düzenlemede; rehber öğretmenlere mesai saati dışında ve hafta sonu 4 saate kadar görev verilmesi yer aldı.



MEB konuyu açıklığa kavuşturmak için bakan Tekin imzasıyla bir genelge yayımladı.



Genelge incelendiğinde öğretmenlere ek ders ödemelerinin 22.11.2023 itibari ile %100 arttırımlı ödenmesi yer aldı.



Oysa ki öğretmenler Eylül ayı başından itibaren görev yapmışlardır.



Yani MEB öğretmenlerin yaklaşık üç aylık görevlerini adeta yok saymıştır.



Bu durum öğretmenler nezdinde de haklı bir tepkiye yol açmıştır.



Maksut BALMUK

Öğretmen









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