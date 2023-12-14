Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesinde, İsrail'in saldırılarının derinleşmesinin ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini ifade etti

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