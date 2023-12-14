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Ersin Tatar duyurdu: KKTC'de yabancılara arazi satışına sınırlama geliyor

KKTC'deki 'Siyonist İşgal'le ilgili KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan önemli bir açıklama geldi. Tatar, halihazırda yabancıların KKTC'de 5 dönüm arazi alma hakkıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı. "Bizim bekamıza zarar verecek bir şey olursa buna karşılık atılacak adımlarımız vardır" diyen Tatar, "Güvenlik kurumlarımıza talimat verdik" ifadelerini kullandı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 21:54, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 21:55
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Ersin Tatar duyurdu: KKTC'de yabancılara arazi satışına sınırlama geliyor

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. Kuruluş yıl dönümü kapsamında Lefkoşa'da Türkiye-KKTC Medya Çalıştayı düzenledi. Çalıştaya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve 18'i yabancı 60 gazeteci katılım gösterdi. Çalıştaya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun yaptığı açıklamalar damga vurdu.

"EN ÜST SEVİYEDE TOPLANTILAR YAPTIK"

SABAH'ın gündeme getirdiği, her ülkeden Yahudinin, KKTC'de geniş araziler ve dev bloklardan oluşan binlerce konut satın almasıyla ilgili haberleri yakından takip ettiğini dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizler de endişe ediyoruz. En üst seviyede güvenlik bürokrasimizle toplantılar yaptık. Güvenlik kurumlarımıza talimat verdik. KKTC ekonomik yapısının devamı için inşaat sektörü önemli bir sektördür. Bunları denetleyip en iyi şekilde halletmek lazım. Bizim bekamıza zarar verecek bir şey olursa buna karşılık atılacak adımlarımız vardır. Bazı tedbirler alınacak" diye konuştu.

5 DÖNÜM ARAZİ SATIMINA SINIRLAMA GETİRİLİYOR

Bu tedbirlerin başında, KKTC'deki yabancıların arazi ve konut satın alınmasıyla ilgili atılacak hyeni adımlar yer alıyor. Halihazırda KKTC mevzuatına göre, bir yabancı yerleşimcinin bir taşınmaz alma hakkı bulunuyor. Yabancı yerleşimcilerin, içerisinde ev olmayan arazi alımında ise 5 dönüm alma hakkına sahip. Cumhurbaşkanı Tatar, yabancı yerleşimcilerin arazi alımındaki 5 dönüm alma hakkıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağına dikkat çekti. İlerleyen günlerde konunun KKTC Meclisi'ne geleceği ve yabancıların 5 dönüm arazi satın alma hakkına sınırlama getirilmesi bekleniyor.

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