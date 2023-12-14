CHP'nin 226 seçim bölgesinde adayları belirlendi

CHP, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bursa'da Mustafa Bozbey, Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday gösterdi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

PM'de bazı belediye başkan adaylarının belirlendiğini aktaran Yücel, "Bugün 4'ü Büyükşehir Belediye başkan adayı olmak üzere, 226 seçim çevresinde parti meclisimizde aldığımız kararla belediye başkan adaylarımızı belirledik." dedi.

Açıkladıkları 4 Büyükşehirden 2'sinin önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Özgür Özel tarafından ilan edildiğine işaret eden Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayının Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayının Mustafa Bozbey ve Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayının da Ahmet Akın olarak belirlendiğini kaydetti.

Yücel, diğer belediye başkan adaylarının ise geçtiğimiz hafta PM toplantısında örgüte yetki verdikleri il ve ilçelerle, yetki verilmemiş olsa bile il ve ilçe örgütleri, milletvekili ve PM üyelerinin üzerinde tam mutabakat sağladığı kişiler olduğunu söyledi.

Partilerinin 2019'dan bu yana Türkiye'nin yarısını sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştırdığını savunan Yücel, "Belediyelerimiz geçtiğimiz 4 yılda başta pandemi olmak üzere, deprem, sel gibi doğal afet süreçlerinde, halkımızın yanında olmuştur. Vatandaşımızın ihtiyaç ve taleplerini yüksek organizasyon yetenekleriyle hızlı bir şekilde karşılamışlardır. İnanıyoruz ki 31 Mart seçimlerinde insan odaklı politikalarımızla vatandaşımıza, sıcak bir el uzatan belediyelerimizin sayısını artıracağız." ifadesini kullandı.

- 6 ilin belediye başkan adayı belli oldu

CHP'nin PM toplantısında 6 ilin belediye başkan adayı da belirlendi.

Buna göre, Bolu Belediye başkan adayı bir süre önce tekrar partiye dönen Tanju Özcan, Bayburt Belediye başkan adayı Kubilay Erel, Elazığ Belediye başkan adayı Coşkun Çağlar, Gümüşhane Belediye başkan adayı Bedri Ağaç, Karaman Belediye başkan adayı Recep Sertçelik, Nevşehir Belediye başkan adayı Mehmet Bilgin oldu.

CHP'nin ilçe belediye başkan adayları ise şöyle:

"Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Nazim Kaya, Sincik ilçesinde Ramazan Şahin, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Barış Can, Başmakçı ilçesinde Selçuk Gönüllü, Dazkırı ilçesinde İsmail Taylan, İhsaniye ilçesinde Tunay Türkmen, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Ramazan Pala, Amasya'nın Göynücek ilçesinde Musa Atılgan, Hamamözü ilçesinde Handan Candemir Ay, Suluova ilçesinde Vedat Gülek, Taşova ilçesinde Ömer Özalp, Merzifon ilçesinde Alp Kargı, Ardahan'ın Posof ilçesinde Erdem Demirci, Hanak ilçesinde Ayhan Büyükkaya, Artvin'in Borçka ilçesinde Ercan Orhan, Murgul ilçesinde Mehmet Yıldırım, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Ali Şahinoğlu, İnhisar ilçesinde Cafer Gürel, Söğüt ilçesinde Yusuf Sert, Bitlis'in Hizan ilçesinde Cezail Aktaş, Bolu'nun Göynük ilçesinde Ali Oral, Seben ilçesinde Uygar Oturakdaş, Burdur'un Çeltikçi ilçesinde Mehmet Şengil, Bucak'ta Hülya Gümüş, Çavdır'da Ali Okan Yücel, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Mesut Bayram, Bayramiç ilçesinde Hasan Cem Atılgan, Bozcaada ilçesinde Yahya Göztepe, Çan ilçesinde Harun Arslan, Ezine ilçesinde İrfan Ulusoy, Lapseki ilçesinde Hasan Kart, Yenice ilçesinde Olcay Balcı, Çankırı'nın Bayramören ilçesinde Ayten İncikuşu, Çerkeş ilçesinde Cengiz Elvanağacı, Ilgaz ilçesinde Muharrem Lafcı, Korgun ilçesinde Recep Sargın, Kurşunlu ilçesinde Can Teneke, Şabanözü ilçesinde Sadık Dülger, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde Ahmet Çekiç, Yığılca ilçesinde Önder Atasoy, Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Zafer Sezgin Geldi, Süloğlu ilçesinde Mehmet Ormankıran, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Mahmut Okçuoğlu, Keban ilçesinde Ahmet Alagöz, Erzincan'ın Kemah ilçesinde Sinan Karaalp, Kemaliye ilçesinde Ahmet Sezai Ercantürk, Üzümlü ilçesinde Cem Özkaya, Tercan ilçesinde Nejdet Karahan, Giresun'un Alucra ilçesinde Necati Kavukcu, Çamoluk ilçesinde Uğur Nazlı, Çanakçı ilçesinde Mustafa Kudal, Dereli ilçesinde Özlem Uzuner, Doğankent ilçesinde İrfan Tüfekci, Güce ilçesinde Ahmet Salih Bal, Keşap ilçesinde Metin Öztürk, Şebinkarahisar ilçesinde Murat Kömbe, Eynesil ilçesinde Ahmet Latif Karadeniz, Görele ilçesinde Hasbi Dede, Piraziz ilçesinde Hüseyin Görgülüoğlu, Gümüşhane'nin Köse ilçesinde Dursun Ali Kesler, Şiran ilçesinde Cüneyt Kılıç, Kelkit ilçesinde Hami Aydın Akkan, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde Cafer Dalga, Isparta'nın Gönen ilçesinde Osman Kesmen, Yenişarbademli ilçesinde Selami Öztaş, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Turan Tekatlı, Onikişubat ilçesinde Oktay Tolga Büyükhilal, Afşin ilçesinde Murat Bozkurt, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Elif Köse, Yenice ilçesinde Enver Özgü, Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde Hasibe Koçak, Ermenek ilçesinde Mustafa Bozcu, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Bülent Artaç, Susuz ilçesinde Oğuz Yantemur, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Ali Özkan, İhsangazi ilçesinde Erol Sağlık, Küre ilçesinde Şila Bihter Tolga Çelebi, Taşköprü ilçesinde Ufuk Car, Araç ilçesinde Satılmış Sarıkaya, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde İbrahim Marzıoğlu, Akkışla ilçesinde Mustafa Dursun, Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde Faik Keskinkılıç, Kırklareli'nin Vize ilçesinde Ercan Özalp, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Mete Aydın, Akpınar ilçesinde Şükrü Turgut, Kilis'in Polateli ilçesinde Ali Koyuncu, Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Tuncay Tunçer, Domaniç ilçesinde Engin Uysal, Emet ilçesinde Devrim Samsar, Gediz ilçesinde Erdoğan Dirican, Tavşanlı ilçesinde Serkan Kılıç, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Adem Denli, Nusaybin ilçesinde Mehmet Doğan, Savur ilçesinde İsmail Oktay, Yeşilli ilçesinde Halil Çokan, Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Kemal Aytekin, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde Arif Çakıl, Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ulaş Tepe, Kabadüz ilçesinde Mustafa Okutan, Kumru ilçesinde Şenol Özden, Mesudiye ilçesinde Olgay Ünalan, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde Erdoğan Boran, Toprakkale ilçesinde Recep Aydede, Rize'nin Fındıklı ilçesinde Ercüment Şahin Çervatoğlu, Sakarya'nın Erenler ilçesinde Levent Şener, Ferizli ilçesinde Önder Bahar, Pamukova ilçesinde Ece Söyler, Sapanca ilçesinde Nihat Arda Şahin, Samsun'un Asarcık ilçesinde Ali Altundal, Ayvacık ilçesinde Zeynep Töre, Canik ilçesinde Özler Yılmaz, Ondokuzmayıs ilçesinde Yakup Konuş, Salıpazarı ilçesinde Ayhan Yazar, Yakakent ilçesinde Burhan Bayrakdar, Sinop'un Boyabat ilçesinde Ayşe Melek Günal, Dikmen ilçesinde Remzi Ay, Türkeli ilçesinde Ümüt Demir, Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Cafer Kuzu, Altınyayla ilçesinde Erhan Atalay, Gürün ilçesinde İlyas Eşiyok, Hafik ilçesinde Nizamettin Koçak, Kangal ilçesinde Muhittin Demir, Koyulhisar ilçesinde Yaşar Furtana, Şarkışla ilçesinde Zeki Subaşı, Yalova'nın Armutlu ilçesinde Bekir Pamuk, Termal ilçesinde Sabriye Sultan Yalçın, Yozgat'ın Çandır ilçesinde Ali Rıza Bor, Çekerek ilçesinde Ali Naci Kavcı, Kadışehri ilçesinde Ali Kızılkaya, Saraykent Ramazan Yalçın, Sarıkaya ilçesinde Berkay Alpsalmış, Sorgun ilçesinde Salih Soysal, Şefaatli ilçesinde Şerife Kılıç, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Nuri Tekin, Çaycuma ilçesinde Bülent Kantarcı."

CHP'de ayrıca 81 belde belediye başkan adayı da belirlendi.