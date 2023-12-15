15 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince düzenlenecek "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu"na ve program kapsamında "Yetkin İnsan, Lider Türkiye Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in Fatih Camisi'ndeki cenaze töreninde yer alacak.

(İstanbul/13.04)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramankazan ilçesinde 210 adetlik GİMAT Dükkan Projesi'nin temel atma törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlığının TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda ve Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Nakkaş Kesimi Şantiyesi'nde inceleme yapacak ve açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/11.00-14.30)

3- TÜİK, kasım ayı konut satış, ekim ayı ücretli çalışan istatistikleri ile kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayı bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/11.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde Norveç'te temaslarda bulunacak.

(Oslo)

2- Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, ikinci gününde devam edecek.

(Brüksel)

3- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Üniversitesince düzenlenecek "Cumhuriyetin 100. Yılı ve Türk Bürokrasisi Paneli"ne katılacak.

(İstanbul/09.45)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Taksim Camii Fuaye Salonu'nda "Uluslararası Çizgilerle Özgür Filistin Sergisi"nin açılışına iştirak edecek, cuma namazı ve hutbe iradında bulunacak.

(İstanbul/11.00/13.00)

SPOR

1- Voleybol kadınlarda FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'na Çin'de grup aşamasının ikinci ve son maçlarıyla devam edilecek; B Grubu'nda VakıfBank Brezilya'nın Dentil Praia, A Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit ev sahibi ülkenin Tianjin Bohai Bank takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Hangzhou/09.00/14.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın AS Monaco takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa maçıyla başlayacak.

(İzmir/18.00)