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Ücretli öğretmenlik yapan emekli öğretmenlere her iki saate bir saat ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Antalya Valiliği'ne gönderdiği 07.12.2023 tarih ve 91520746 sayılı görüş yazısında emekli olduktan sonra ücretli öğretmenlik yapan emekli öğretmenlere ek ders ücretlerinin iki saate bir saat artırımlı ödenemeyeceği belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 00:03, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 23:40
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Ücretli öğretmenlik yapan emekli öğretmenlere her iki saate bir saat ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Antalya Valiliği'ne gönderdiği 07.12.2023 tarih ve 91520746 sayılı görüş yazısında ilgi tutulan Hazine ve Maliye Bakanlığı yazısında; "Bilindiği üzere, 2006/11350 sayılı Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde, resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, söz konusu 9 uncu maddeye 26/7/2022 tarihli ve 5886 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen ikinci fıkrayla, bu madde kapsamında ders görevi verilenlerden sadece resmi görevi bulunmayanlara fiilen okuttukları her 5 saat ders için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, 5886 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılan düzenlemenin resmi görevi bulunmayanları kapsadığı değerlendirilmekte ve emeklilerin bu düzenlemeden yararlanamayacakları mütalaa edilmektedir." görüşlerine yer verilerek emekli ücretli öğretmenlere ek ders ücretlerinin artırımlı ödenemeyeceği belirtilmiştir.

İşte o yazılar;

Ahmet KANDEMİR

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