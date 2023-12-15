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Haftada 30 saat ders okutan öğretmen, halk eğitimi merkezinde haftada kaç saate kadar daha ders okutabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında görev yapmakta olan ve normal müfredat kapsamında haftada 30 saat ders okutan öğretmenlerin, halk eğitimi merkezinde haftada kaç saate kadar daha ders okutabileceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 14:00, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 14:23
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Haftada 30 saat ders okutan öğretmen, halk eğitimi merkezinde haftada kaç saate kadar daha ders okutabilir?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci maddesinde; genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin haftada 15 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6'ncı maddesinde ise; bu öğretmenlere 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın 8'inci maddesinde; bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hükümde bazı ders görevleri münhasıran sayılmış, bazı ders görevleri de "tam gün tam yıl eğitim" adı altında genel olarak belirtilmiştir.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 155'inci maddesinde ortaöğretim kurumlarının tam gün tam yıl kapsamına ne şekilde alınacağı düzenlenmiş; aynı Yönetmeliğin 156'ncı maddesinde ise okul/kurumlarda açılan hayat boyu eğitime yönelik kurslarla her türdeki mesleki kursların tam gün tam yıl kapsamında olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.12.2023 tarih ve 91082432 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla normal müfredat kapsamında haftada 30 saat ders okutan öğretmenlere, ilgili mevzuatına uygun olarak tam gün tam yıl eğitim kapsamına alınmış olması kaydıyla, halk eğitimi merkezinde açılan kurslarda haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilerek karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Ayrıca azami ek ders görevini dolduran yönetici ve öğretmenlere, söz konusu Kararın 8'inci maddesinde belirtilen eğitim faaliyetlerinde, faaliyetin niteliği farklı da olsa haftada 10 saatten fazla ek ders görevi verilemeyeceğinin hatırlatılmasında yarar görülmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Editörün notu; bu görüş yazısı sadece bil fiil girilen derslerden bahsetmektedir Bunun yanında nöbet ücreti, ders dışı hazırlık, belleticilik, sınav ücretleri gibi ek ders ücretleri 30 saatin üzerinde alınabilecektir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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