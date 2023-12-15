Kıraathanedeki kavgaları sosyal medyada gündem olan kişiler aynı yerde barıştı

Kavga görüntülerinin ardından, AK Parti Milas belediye başkan aday adaylığı için Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden istifa eden Barış Saylak, birbirlerinden şikayetçi olan Celal Çoban ve Nuri Tüfekçi'nin barışması için devreye girdi.

Çoban ile Tüfekçi, kavga ettikleri kıraathanedeki masada bir araya geldi.

Saylak'ın ricasıyla helalleşen iki kişi, birbirlerinden özür dileyerek barıştı.

Çoban ve Tüfekçi'nin oyun oynarken kavga ettikleri anlar, farklı sosyal medya mecralarında birçok kullanıcı tarafından paylaşılmıştı.