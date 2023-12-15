Yunanistan'a gidecek demir malzeme yüklü tırda 29 düzensiz göçmen yakalandı
Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, bir tırda Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 07:51, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 07:52
Yunanistan'a çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelen Arnavutluk uyruklu sürücünün idaresindeki tır, risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk edildi.
Yasal yükü demir malzeme olan tırın taramasında, farklı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine dorse açıldı.
Dorsede gizlenmiş, Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor.
Sürücü ise gözaltına alındı.