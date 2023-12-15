Yunanistan'a gidecek demir malzeme yüklü tırda 29 düzensiz göçmen yakalandı

Yasal yükü demir malzeme olan tırın taramasında, farklı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine dorse açıldı.

Yunanistan'a çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelen Arnavutluk uyruklu sürücünün idaresindeki tır, risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk edildi.

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