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Talep azaldı kiralık evde fiyat yüzde 25 düştü

Emlak sektöründe denetimler ve ev alımında kredi kısıtlaması kiralık konutlarda fiyatları son 4-5 ayda %25 geriletti. İstanbul Fatih'te emlakçılık yapan Emre Dinçer, "16 bin lira olan ev, 12 bin liraya indi. Ev sahiplerinin aklı başına geldi" dedi. Emlakçı Sabahattin Çabuk da "Ev sahipleri boş kalmasın diye kiraları düşürüyor" diye konuştu.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 08:16, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 08:18
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Talep azaldı kiralık evde fiyat yüzde 25 düştü

Gayrimenkul sektöründe yapılan denetimler ve ikinci ev alımında kredi kısıtlaması gibi uygulamalar kira bedellerindeki geri çekilmeyi de beraberinde getirdi. İstanbul'da görüştüğümüz emlakçılar, talep azalınca mülk sahiplerinin geri adım attıklarını ve kiralık konut fiyatlarının son 4-5 ayda yüzde 25 düştüğünü söyledi. Fatih'te 22 yıldır emlakçılık yapan Emre Dinçer, "Kimse kiralık ev sormuyor. Ayda ortalama 1 kez ev kiralıyoruz. Fiyatların yüzde 25 gerilediğini söyleyebilirim. Örneğin; 16 bin lira olan kiralık bir ev, 12 bin liraya kadar indi. Nihayet ev sahiplerinin aklı başına geldi" dedi.

YENİ YILDA DA GERİ ÇEKİLME SÜRER

Fiyatların yeni yılda daha da gerileyeceğini öngördüklerini belirten Emre Dinçer, şöyle devam etti: "Fatih Karagümrük'te ev kiraları ortalama 10 bin lira diyebiliriz. Çok vicdanlı ev sahipleri varken, acımasız ve astronomik kiralar talep edenler de bulunuyor. Yılbaşını bekleyip, asgari ücretin artmasını bekleyenler de oluyor. Ancak piyasa giderek normalleşiyor. 2024'te de kiraların talebe bağlı olarak daha da makul seviyelere geleceğini düşünüyorum."

FİYATI İNDİREYİM EVİM BOŞ KALMASIN

Bağcılar Göztepe'de emlakçılık yapan Dialog Ada Gayrimenkul'un sahibi Sabahattin Çabuk da faiz oranlarının yükselmesi ve krediye ulaşımın zorlaşmasının konut piyasasını fazlasıyla etkilediğini dile getirdi. Çabuk, "Satılık konutlarda alıcı yok ve satış gerçekleşmiyor. Kiralık evlere ise ilgi azaldı. Fiyatlarda gözle görülür bir düşüş var. Ev sahipleri de 'dairem boş kalacağına 3-4 bin lira geri çekeyim de kiramı alayım' kafasında hareket ediyor. Yani istedikleri rakamlardan kiraya veremeyince mecbur fiyatı düşürmek zorunda kalıyorlar" diye konuştu. Çabuk ayrıca, ayda ortalama 5-6 ev kiraladıklarını ve Göztepe'deki konutların kirasının konumuna göre 10 bin ila 20 bin lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

Kira endeksi bir ayda 5,1 puan azaldı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile sahibinden.com tarafından hazırlanan 'Kiralık Konut Piyasası Görünümü' raporuna göre, Türkiye genelindeki reel kira fiyatları 5 aydır geriliyor. Reel kira fiyat endeksi kasımda bir önceki aya kıyasla 5,1 puan azalarak 174,3 seviyesine indi. Araştırmaya göre; reel kira fiyatlarındaki düşüş ülke geneli ile İstanbul ve İzmir'de son 5 aydır, Ankara'da ise son 4 aydır devam ediyor.

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