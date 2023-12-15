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Interpol'ün kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İngiliz uyruklu Mohamed Zahir Miah'ın Büyükçekmece'de, Çin uyruklu Chen Xuefeng'in Bağcılar'da yakalandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 08:42, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 09:23
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İngiliz uyruklu Mohamed Zahir Miah'ın Büyükçekmece'de, Çin uyruklu Chen Xuefeng'in Bağcılar'da yakalandığını duyurdu. İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu MOHAMMED ZAKİR MIAH İstanbul Büyükçekmece'de,

İnterpol Kırmızı Bülten'le Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu CHEN XUEFENG İstanbul Bağcılar'da, Düzenlenen"KAFES-20" Operasyonlarıyla yakalandılar.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, İnterpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı. Haklarında İnterpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan Mohammed Zakir Mıah Büyükçekmece'de ve Chen Xuefeng ise Bağcılarda yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla kıskıvrak yakalandı. Chen Xuefen'inm Vietnam'a iade işlemleri tamamlandı.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle

Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız

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