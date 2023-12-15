Bakan Fidan bugün Oslo'ya gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde bugün Oslo'yu ziyaret edecek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 09:18, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 09:16
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan, bugün İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde Oslo'yu ziyaret edecek.
Bakan Fidan, Temas Grubundaki mevkidaşlarıyla birlikte, Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg makamlarıyla görüşecek.