Konut satışlarında sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

KONUT SATIŞI KASIMDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA KIYASLA YÜZDE 20.6 GERİLEDİ

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,6 gerileyerek 93 bin 514'e düştü.

Konut satışları ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 1 milyon 87 bin 349 olarak gerçekleşti.

Kasımda konut satışlarında İstanbul 15 bin 187 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 8 bin 250 konut satışı ve yüzde 8,8 payla Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve yüzde 5,5 payla İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 52 konutla Hakkari, 57 konutla Ardahan ve 73 konutla Gümüşhane oldu.