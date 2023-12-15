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MB yayımladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,23'ten yüzde 65,39'a geriledi. Yıl sonu doları/TL beklentisi ise, 30 TL'den 29,62 TL'ye indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 18:20, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 18:21
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MB yayımladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

ARALIK AYI TÜFE ARTIŞ BEKLENTİSİ 3,26'YA GERİLEDİ

Geçen ay yüzde 3,57 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,26'ya geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 65,39 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 43,94'ten 41,23'e, 24 ay sonrası için yüzde 25,09'dan 24,82'ye geriledi.

YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ 29.62 OLDU

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,6229 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 38,62'den 39,4590'a yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 45,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 45,8 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 34,3 milyar dolar oldu.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 42,50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseldi, gelecek yıl büyüme beklentisi ise yüzde 3,3'te sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 42,50 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 43,76 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,65 düzeyinde oluştu.

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