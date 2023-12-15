Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Kara (58) yakınları tarafından kendilerine ait tarlada ağaca asılı halde bulundu. Olay, sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Fatma Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.