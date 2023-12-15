Başkan Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla yargılanan İmamoğlu'na beraat

Settar Aslan: 8 bin liralık zam kamu işçilerini de kapsamalı
Settar Aslan: 8 bin liralık zam kamu işçilerini de kapsamalı
Merhaba Uygun Kar Oranıyla Pratik Finansman Kart!
Merhaba Uygun Kar Oranıyla Pratik Finansman Kart!
Sponsorlu İçerik
Maaşı bağlanmayan EYT'liler dikkat!: 12 nedenle iptal edilebilir
Maaşı bağlanmayan EYT'liler dikkat!: 12 nedenle iptal edilebilir
Terörist Karayılan'ın koruması etkisiz hale getirildi
Terörist Karayılan'ın koruması etkisiz hale getirildi
'Finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti'
'Finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti'
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönem başlıyor
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönem başlıyor
TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
Konut satışlarında sert düşüş
Konut satışlarında sert düşüş
Zorunlu trafik sigortası prim artışında düzenleme
Zorunlu trafik sigortası prim artışında düzenleme
Erbakan Konya ve İstanbul'un iki ilçesini istedi
Erbakan Konya ve İstanbul'un iki ilçesini istedi
Talep azaldı kiralık evde fiyat yüzde 25 düştü
Talep azaldı kiralık evde fiyat yüzde 25 düştü
Yeni Şafak: Soruşturma teğmen cuntasının varlığını ortaya çıkardı
Yeni Şafak: Soruşturma teğmen cuntasının varlığını ortaya çıkardı
Denizli'de maden ocağında göçük... 2 işçi hayatını kaybetti
Denizli'de maden ocağında göçük... 2 işçi hayatını kaybetti
Beyaz Saray'dan, Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama
Beyaz Saray'dan, Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama
CHP'nin 226 seçim bölgesinde adayları belirlendi
CHP'nin 226 seçim bölgesinde adayları belirlendi
PFDK, Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi
PFDK, Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
MEB'den şube müdürü, sayman, şef ve memurlar için GYS sözlü sınav duyurusu
MEB'den şube müdürü, sayman, şef ve memurlar için GYS sözlü sınav duyurusu
Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, AK Parti üyeliğinden istifa etti
Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, AK Parti üyeliğinden istifa etti
'Astronotumuz ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşımış olacak'
'Astronotumuz ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşımış olacak'
'Münferit olayları öne çıkararak yargı mensuplarını karalayamayız'
'Münferit olayları öne çıkararak yargı mensuplarını karalayamayız'
YÖK, 6 üniversiteyi 'Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na aldı
YÖK, 6 üniversiteyi 'Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na aldı
İmamoğlu, İyi Parti içinde 'Daha İYİ' isimli bir grup kurdu
İmamoğlu, İyi Parti içinde 'Daha İYİ' isimli bir grup kurdu
Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indi
Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indi
AYM Genel Kurulu'nun Atalay'ın başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
AYM Genel Kurulu'nun Atalay'ın başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
Hakem Meler'e saldıran Faruk Koca ve 3 kişiye istenen ceza
Hakem Meler'e saldıran Faruk Koca ve 3 kişiye istenen ceza
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
MB'nin rezervleri rekor tazeledi
MB'nin rezervleri rekor tazeledi
İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
Hasan Bitmez'in vefatı TBMM'de ölümle sonuçlanan dördüncü vaka
Hasan Bitmez'in vefatı TBMM'de ölümle sonuçlanan dördüncü vaka
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Başkan Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla yargılanan İmamoğlu'na beraat

'Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda bazı kişilerin Şadi Yazıcı'yı yuhalamalarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmada, Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 10:54, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 10:56
Yazdır
Başkan Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla yargılanan İmamoğlu'na beraat

Tuzla'da 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen, 'Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği esnada, alanda bulunan bazı kişilerin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı yuhalamaya başladı. O esnada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir. Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş, gergin insan vücudu onu yapar, öksürür, daralır bunalır. Twitter belediyeciliği yapıyor. Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Dönüyorlar, 1994'ten 2019'a kadar yaptıklarımı anlatıyorlar, lan 3,5 sene. 3 ayını siz çaldınız lan. 1,5 senesi pandemi, bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız, Tuzla Belediye Başkanı'dır, yanlış yapmıştır. Sadece amacına uygun kurnazca bir uygulama yapmıştır. Karşımızda kurnaz bir güç var. Kurnazlıklara asla müsaade etmeyin" ifadelerini kullandı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İmamoğlu'nun "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "İftira" ve "Hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki Şadi Yazıcı'nın avukatı, "Ekrem İmamoğlu müvekkilime karşı birden fazla suç işlemiştir. Bu konuda şikayetlerimizi yaptık. Kamu görevlisine hakaret suçunu oluşturan sözler eleştirilerin sınırlarını aşan suç niteliğinde sözlerdir" dedi.

Savcı İmamoğlu'nun cezalandırılmasını istedi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, İmamoğlu'nun cezalandırılmasını talep etti.

"Tepkileri yatıştırmak amacıyla sözler söylemiştir"

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Müvekkilimin kullandığı ifadeler siyasi ifade hürriyeti kapsamında olup, marufiyet yönünden de müştekiye yönelik değildir. 'Paramızı çaldınız' şeklindeki ifadeler kötü ekonomik yönetim nedeniyle oluşan, merkezi yönetimin belediyenin hak edişleriyle ilgili getirdiği kısıtlamalara yönelik eleştiri niteliğindedir. Müvekkilim müştekiye hakaret etmemiş, aksine müştekinin konuşmasından sonra oluşan tepkileri yatıştırmak amacıyla sözler söylemiştir" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun suç işlemediğinin anlaşıldığını belirterek beraat kararına hükmetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber