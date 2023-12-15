Yerli Malı Haftasında öğrenciler, TOGG ile buluştu
12-18 Aralık Yerli Malı Haftası çerçevesinde Sakarya'nın Geyve ilçesinde öğrenciler, Türkiye'nin gururu yerli otomobil TOGG'la buluştu
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 12:41, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 12:31
Geyve Kazımpaşa İlkokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği yerli ürünlerin yanı sıra yerli ve milli araç TOGG ile kutlandı. Öğrenciler, yerli aracın okula gelmesiyle büyük bir heyecan yaşarken mutlulukları adeta gözlerinden okundu. Türk Bayrağı ve balonlarla süslenen TOGG ile buluşan öğrenciler, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.