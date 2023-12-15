Dolar haftayı 29,04 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 28,9740 28,9750 29,0450 29,0460 Avro 31,9150 31,9160 31,7100 31,7110 Sterlin 36,8570 36,9070 36,7850 36,9020 İsviçre Frangı 33,3850 33,5530 33,3440 33,5110 ANKARA ABD Doları 28,9440 29,0240 29,0150 29,0950 Avro 31,8750 31,9550 31,6700 31,7500 Sterlin 36,7970 37,0070 36,7250 36,9350