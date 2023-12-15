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Dolar haftayı 29,04 TL'den tamamladı

Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 29,04 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 18:00, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 18:01
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Dolar haftayı 29,04 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları28,974028,975029,045029,0460
Avro31,915031,916031,710031,7110
Sterlin36,857036,907036,785036,9020
İsviçre Frangı33,385033,553033,344033,5110
ANKARA
ABD Doları28,944029,024029,015029,0950
Avro31,875031,955031,670031,7500
Sterlin36,797037,007036,725036,9350

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