Dolar haftayı 29,04 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 29,04 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 18:00, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 18:01
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,9740
|28,9750
|29,0450
|29,0460
|Avro
|31,9150
|31,9160
|31,7100
|31,7110
|Sterlin
|36,8570
|36,9070
|36,7850
|36,9020
|İsviçre Frangı
|33,3850
|33,5530
|33,3440
|33,5110
|ANKARA
|ABD Doları
|28,9440
|29,0240
|29,0150
|29,0950
|Avro
|31,8750
|31,9550
|31,6700
|31,7500
|Sterlin
|36,7970
|37,0070
|36,7250
|36,9350