Settar Aslan: 8 bin liralık zam kamu işçilerini de kapsamalı

Memurlar.netten Fatih Arslan'ın haberine göre;

Öz Orman - İş sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, düzenlediği basın toplantısı ile gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 2023 yılında yaşanan gelişmelerin de ele alındığı toplantıya sendika üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Milyonları ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları devam ederken açıklamalarda bulunan Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının demokratik olmadığını söyledi. Sadece Türk-İş değil diğer üç konfederasyonun da komisyonda yer alması gerektiğini belirten Aslan, "Bu şekilde temsiliyet daha çok artar. Komisyon, ancak bu şekilde demokratik bir yapıya kavuşur. Türk-İş 5 kişilik ekip ile değil daha az sayıda bir ekiple katılmalı ve diğer üyelerin de başka sendikalardan olması gerekir" dedi.

Settar Aslan'ın düzenlediği basın açıklamasından satır başları şöyle;

"Siyonist Dünyasına Karşı Dünya Sivil Toplum Örgütlerini Birleşmeye Davet Ediyorum"

Siyonist İsrail'in yaklaşık 3 aydır yapmış olduğu katliamlara karşı Türkiye öncülüğünde atılan adımları destekliyoruz. Vahşetin ilk gününden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze davasına yönelik vermiş olduğu mesajlarda dünya gündeminde yer edinmeye başladı.

İsrail'e yönelik atılan boykot adımlarının Dünya Sivil Toplum örgütleri açısından da ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Öz Orman İş olarak başta üyesi bulunduğumuz EFFAF ve diğer uluslararası konfederasyon ve bağlı sendikaları ile birlikte İsrail'de yaşanan soykırımın durdurulması için sorumluluk almaya davet ediyorum.

Aynı zamanda Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin de insanlığın yok edildiği Filistin için bir olmaya, birlikte adım atmaya davet ediyoruz.

Bizler atılan boykot adımlarını olumlu bulduğumuzu, yerli ve milli adımların daha da genişletilmesi gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyoruz. Öz Orman olarak TROY bankacılık sistemi başta olmak üzere yerli adımları attığımızı da buradan belirtmek istiyorum.

İşçi ve Memur arasındaki makas açılmamalı

Seçim vaatleri arasında olan memura seyyanen 8 Binlik zammın bu yıl kapsamı genişletilerek işçileri de kapsaması gerektiğini düşünüyoruz.

Verilen maaşların işçilerin ev-kira barınma giderleri göz önüne alındığında yetersiz kaldığını, memurlara verilecek olan zam oranıyla birlikte 30 Bin lirayı aşması beklenen memur zam oranının işçileri de kapsayacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz.

Bizler memur ve işçi arasındaki makasın açılmamasını istiyoruz.

Asgari ücret açıklaması

Dünya genelinde yaşanan enflasyon artışları gibi maalesef ülkemizde de bu durumdan etkilenmektedir. Artan enflasyon karşısında her geçen gün işçilerimizin alım gücü düşmektedir. Hafta başında başlayan asgari ücret görüşmelerinin de alım gücü ve enflasyon olmak üzere iki başlıkta değerlendirilmesini bekliyoruz.

Ayrıca hükümet yetkililerinin yapmış olduğu açıklamalarda 'vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz açıklamaları yaklaşık 8 milyon işçiyi umutlandırmaktadır.

"Asgari ücrette öze dönüş olmalı"

Hükümet asgari ücret konusunda tek zam konusunu değerlendirirken bu konuda bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Asgari ücrette öze dönüş düşünülürken yapılacak olan çalışmalar neticesinde yüksek bir zamla hem işçi hem de işverenin memnun edilmesi sağlanmalıdır. Asgari ücrette öze dönüşün sağlanması noktasında olağanüstü durumların oluşması halinde görüşmeler için kapının açık kalması önemlidir. Toplu sözleşmelerde öze dönüşün konuşulduğu şu günlerde önemli bir konuyu da sizlere hatırlatmak istiyorum;

Bugüne kadar emekliye ara zam verildi, Asgari ücretliye ara zam verildi,

Memura ara zam verildi ama kamu işçisine ara zam verilmedi. Bu da işçimizin zamsız maaşlarla mevcut ekonomiye karşı direnç gösterememesine sebep oldu.

İşçilerimiz aldığı maaşın yarıdan fazlasını ev kiralarına vermektedirler

Üyelerimizin ev- ısınma- mutfak masrafları da göz önüne alındığında her bir işçinin bir sonraki aya borçlu girdiği tespit edilmiştir.

Kamu İşçilerine de 8 bin TL ek artış sağlanmalı

Yapılacak olan öze dönüş çalışmalarından önce, öncelikle işçilerimizin alamadıkları ek artışların sağlanması, memurların almış oldukları 8 binlik zammın kendilerine de verilmesi ve bundan sonrası için de kamudaki memur ile kamudaki işçi maaşları arasında büyük farkların oluşmaması gözetilmelidir.