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ÖTV'siz araç dolandırıcılığı soruşturmasında 15 şüphelinin mal varlıklarına tedbir konuldu

İstanbul'da engelli vatandaşlara ÖTV'siz araç satma vaadiyle 82 kişiyi 40 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 15 şüphelinin mal varlıklarına tedbir konuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 12:14, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 12:16
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ÖTV'siz araç dolandırıcılığı soruşturmasında 15 şüphelinin mal varlıklarına tedbir konuldu

Engelli vatandaşların ÖTV'siz araç almak için internet üzerinden irtibata geçtiği kişilerce dolandırıldıkları yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Nisan 2022'de 6 şirket ve 39 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında nisan ayında gözaltına alınan suç örgütü elebaşı Cengiz S.A. ile Rıdvan D.Y. tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin birinci derece akrabalarının da aralarında bulunduğu diğer 13 kişinin "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna karıştıkları belirlendi.

Çalışmaların devamında bu şüphelilere ait toplam değeri yaklaşık 90 milyon lira olan 4 daire, 1 arsa, 6 kamyonet, 26 araç, 3 motosiklet, 2 otobüs ile 20 şirket hakkında tedbir kararı konuldu.

- "70 bin lira fazla verdik ama yine aracımızı alamadık"

Mağdurlardan Yusuf Deniz, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, annesi adına engelli araç almak için, ilan veren internet sitelerine ulaştığını anlatarak, "O zaman piyasada araç olmadığı için Sancaktepe'deki ofise giderek aracı gördük, parasını da gönderdik. Ancak bunlar dolandırıcı çıktı." diye konuştu.

Şüphelilere, 600 bin lira ödeme yaptığını kaydeden Deniz, "İnsanların iyi niyetlerini suiistimal ettiler. Normal bayiden alsam 532 bin liraya alacaktım, 70 bin lira fazla verdik ama yine aracımızı alamadık." dedi.

- "Zaman uzadıkça türlü bahanelerle bizi oyalamaya başladı"

Amcasına otomobil almak için araç ilan sitelerinde gördükleri ilanı veren kişilerle iletişime geçtiklerini belirten Celal Coşkun ise şüphelilere üç parça halinde toplam 640 bin lira verdiklerini ancak aracı alamadıklarını ifade etti.

Süreç boyunca şüpheliler tarafından çeşitli bahanelerle oyalandıklarını anlatan Coşkun, "Şubat ayı ortalarında elinde araç olduğunu söyledi. Gittik, fiyatı konuştuk, üç parçada 640 bin lira ödedik. Prosedürü aynı bayilerdeki gibi anlattı bir şekilde ikna etti. Gelen giden de çoktu, 'kabul etmeyenlerin parasını iade ediyoruz' diye de güven verdi. Zaman uzadıkça türlü bahanelerle 'Araba şurada.', 'Bugün-yarın gelecek.' diye bizi oyalamaya başladı. Şüphelenmeye başladık, paramızın iadesini isteyince de 'Bugün-yarın vereceğim.' dedi. Pazar günü gittiğimde zaten firma kapanmıştı, parayı da alamadık." diye konuştu.

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