İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı

İstanbul Valilisi Davut Gül, kentte Cumartesi günü fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son değerlendirmelere göre İstanbul'da yarın şiddetli rüzgarın etkili olmasının beklendiğini ifade etti. Gül açıklamasında, " Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır" ifadelerini kullandı.