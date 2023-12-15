Doktor belediye başkanı, kaza geçiren çocuğa ilk müdahaleyi yaptı

Başkan Bozdoğan, sabahın erken saatlerinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirmeye başladı. Hafta sonlarında ve mesaisin belli dönemlerinde vatandaşların ücretsiz bir şekilde sağlık kontrollerini yapan Bozdoğan, ziyaretleri sırasında bir çocuğa da ilk müdahaleyi yaparak, hekimlik görevini yerine getirdi. Çocuğun sağlık kontrolünü yapan Bozdoğan, gerekli yönlendirmeleri yaptı.

Başkan Bozdoğan, "Mahalle ziyaretlerimiz sırasında talihsiz kaza geçiren küçük evladımızın ilk müdahalesini gerçekleştirdik, gerekli yönlendirmeleri yaptık. Evladımıza acil şifalar diliyorum" dedi.