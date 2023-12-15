Benim de robot süpürgem olsun diyenlere...

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DreameBot F9, akıllı navigasyon sistemi, dinamik haritalama özelliği, paspas ve süpürme işlevlerini biraraya getiren temizlik yardımcınız olarak minimum çaba ile evinizi temiz tutmanızı sağlıyor.

vSLAM + Işık Akışı Navigasyonu

Dreame F9, vSLAM + ışık akışı navigasyonunu kullanarak evinizi ayrıntılı bir şekilde haritalandırıyor, engellerden kaçınıyor ve evinizde etkili bir temizlik sağlıyor. Işık akışı navigasyonu, düşük ışık koşullarında bile doğru navigasyonu sağlamaya yardımcı oluyor.

Halılar için özel emiş gücü

Dreame F9, tüm yüzeylerden kir, toz ve evcil hayvan tüylerini toplamak için yeterince güçlü olan 2500Pa emiş gücüne sahip. Halılar, diğer yüzeylerden daha fazla kir ve toz tuttuğu için daha yüksek emiş gücü ile temizlenmesi için Dreame F9, akıllı halı algılama özelliği ile halı temizlerken emiş gücünü otomatik olarak artırabiliyor.

Süpürme ve Paspaslama

Dreame F9, hem süpürme hem paspas özelliğine sahip. 600 ml'lik büyük hacimli toz bölmesine sahip Dreame F9, aşırı tozlu ve büyük alanları tek seferde temizleyebiliyor. Paspaslama için ise 200 ml bir su tankına sahip olan Dreame F9 üç aşamalı su akış kontrol sistemi ile her zemine göre farkı bir temizlik seçeneği sunuyor.

5200mAh Lityum Pil

Dreame F9, tek bir şarjla 2,5 saatlik çalışma süresi sunan yüksek kapasiteli 5200 mAh lityum bataryaya sahip. Bu büyük batarya ile 250 metrekare büyüklüğe ulaşan evler rahatlıkla temizlenebilirken 90 dakikaya kadar da hem süpürme hem paspas işlevi aynı anda yapılabiliyor.

Akıllı yönetim

Dreame F9, Dreamehome uygulaması ile rahatça kontrol edilebiliyor. Bu uygulama ile temizlemeye başlamayı ve durdurmayı, temizlik planlamayı yapabildiğiniz gibi emiş gücü, su akışı ve temizleme modu gibi ayarları da özelleştirebiliriniz. Ayrıca, robotun oluşturduğu haritayı da bu uygulama ile yönetebilirsiniz.

DreameBot F9 Teknik Özellikleri

Navigasyon vSLAM+light stream

Nesnelerden Kaçınma AI (Yapay Zeka)

Emiş Gücü 2,500Pa

Dahili toz kapasitesi 600mL

Dahili su tankı 200mL

Pil Kapasitesi 5.200mAh

Çalışma süresi 2.5 Saat

Süpürme ve paspas özelliklerini birleştiren Dreamebot F9 özel kampanya ile 7.999 TL fiyatla satılıyor. 16.12.2023 gününe özel sadece 5.999 TL.

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dreame hakkında

2017 yılında kurulan Dreame Technology, teknoloji aracılığıyla hayatları güçlendirme vizyonuyla akıllı ev temizlik cihazlarına odaklanan yenilikçi bir tüketici ürünleri şirketidir. Dreame Technology'i Facebook, Instagram ve Twitter'da takip edebilir, daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://www.dreametech.com

