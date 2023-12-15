Bolu'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Olayın ardından kaçan Kenan Ü. ise merkeze bağlı bir köyde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Ekrem Ü. (46), Erhan Ü. (24) ve Ersan Ü. (23) ile bölgede bulunan Mehmet Osman G. (17) yaralandı.

Çıkan tartışmada Kenan Ü, pompalı tüfekle Ekrem Ü. ve 2 çocuğuna ateş etti.

Aşağısoku Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde husumetli oldukları belirtilen Kenan Ü. ile Ekrem Ü. ve 2 oğlu karşılaştı.

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