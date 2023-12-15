Bakan Yerlikaya, Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan'ı ziyaret etti

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 yaşındaki Tunahan'ın tedavisinin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün sevgili yavrumuzu ziyaret ettik. Hem kendisine hem de babası Halil kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Doktorlarımızın da verdiği bilgiye göre, Tunahan'ın sağlık durumu şükürler olsun iyiye gidiyor. Tunahan yavrumuzun yaşama tutunma azmi, mücadelesi ve güler yüzü sadece ailesine değil, hepimize güç verdi. Eğitim hayatı boyunca evladımızın hep yanında olacağız."