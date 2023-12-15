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Başkentte bisikletli çocuğa başıboş köpek saldırdı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bisiklet süren bir çocuğa başıboş köpek saldırdı. köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 20:48, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 21:21
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Başkentte bisikletli çocuğa başıboş köpek saldırdı

Polatlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Dinç isimli 9 yaşındaki çocuk bisiklete binerken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekten kendini korumak için uğraşan çocuğu çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı.

Çocuğun sağ ayağında ısırıktan kaynaklı yaralanma olduğu öğrenildi.

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