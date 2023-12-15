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Çanakkale'de Vali uyardı: Olumsuz hava koşulları devam edecek

Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen merkeze bağlı Kalabaklı köyündeki dere taştı, köy yolu trafiğe kapatıldı. Vali İlhami Aktaş, Çanakkale'de olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 21:06, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 21:30
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Çanakkale'de Vali uyardı: Olumsuz hava koşulları devam edecek

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Köy içindeki bir özel okulda eğitim gören çocuklarını almaya gelen velilerin araçları, Kalabaklı Deresi'nin aniden taşması sonucu sular altında kaldı. Sürücülerden bazıları kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarırken araçların bir kısmı da kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İl merkezinden köye gelen ve içinde 4 kişinin bulunduğu bir araç da su basan yolda ilerleyemeyince çekici yardımıyla kurtarıldı.

Köydeki bazı evleri de taşkın nedeniyle su bastı. Bölgeye sevk edilen ekipler, taşan deredeki suyun akışını kolaylaştırmak için dozer ve kepçelerle çalışma başlattı.

Kalabaklı Deresi'nin taşması sonucu Kepez beldesindeki balıkçı barınağındaki bazı tekneler de zarar gördü.

Çanakkale Valiliğinden yapılan duyuruda, Kalabaklı ve bölgedeki bazı köylere ulaşımı sağlayan yolun yoğun sağanaktan dolayı trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Duyuruda, sürücülerin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.

- Vali Aktaş, köylülerle görüştü

Selin yaşandığı alanlarda yaraların sarılması için İl Özel İdaresi, Belediye, Karayolları, DSİ, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışmalar hızla devam ediyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, İl Genel Meclisi Üyesi Şener Akçay, AFAD Müdür Vekili Abbas Aslan ile aşırı yağışlar sonucunda selin yaşandığı Kalabaklı grup köy yolu ve Kepez Çayı'nda incelemelerde bulunarak bölgede yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Sele maruz kalan yerleşim yerlerinde vatandaşları dinleyen ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Vali Aktaş, Çanakkale'de olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edeceğini belirterek hem kamu kurum ve kuruluşların hem de vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada ise "İl genelinde beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı 15 Aralık Cuma günü saat 19.00'dan başlayarak 16 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

- Buzlanma ve don uyarısı

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada ise Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından bugün saat 09.00'da başlayarak yarın saat 23.59'a kadar devam edecek meteorolojik uyarı yapıldığı hatırlatıldı.

Yarın öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi ile yağışların il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Çanakkale'nin iç kesimlerinde ise (Çan, Yenice, Biga ve Bayramiç) yer yer orta kuvvette kar şeklinde görülmesi, yağışların cumartesi gece saatlerine kadar etkili olmasının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı olması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, etkili olan sağanak yağışlar dolayısıyla vatandaşların, taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durması ve tedbirli olunması, yüksek kesimlerde bulunulması, zemin ve düşük kodlu binalarda bulunulmaması gerektiği kaydedildi.

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