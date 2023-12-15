Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evi ikinci kez soyuldu

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lille'in dün UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde KI Klaksvik'i konuk ettiği maç sırasında Yusuf'un evi soyuldu.

Lille'in 3-0 kazandığı mücadelede ilk golü atan milli oyuncunun evinden saat, kıyafet ve deri eşyaların çalındığı belirtildi.

Yusuf Yazıcı'nın evi, 31 Aralık 2019'da da sakatlığı nedeniyle ameliyat olmak için İtalya'dayken soyulmuş ve 26 yaşındaki oyuncunun değerli eşyaları ile arabası çalınmıştı.