Balıkesir'de şüpheli ölüm

16 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
16 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
İsrail polisi AA foto muhabirini darp etti. İşte o görüntüler
İsrail polisi AA foto muhabirini darp etti. İşte o görüntüler
Türkiye'den Almanya'ya din görevlisi gönderme uygulaması sona eriyor
Türkiye'den Almanya'ya din görevlisi gönderme uygulaması sona eriyor
İki bakanlığın daha bütçeleri Genel Kurulda kabul edildi
İki bakanlığın daha bütçeleri Genel Kurulda kabul edildi
Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında artış öngörüyoruz
Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında artış öngörüyoruz
Bakan Bolat: Otomotiv piyasasında, emlak fiyatlarında ve kiralarda düşüş var
Bakan Bolat: Otomotiv piyasasında, emlak fiyatlarında ve kiralarda düşüş var
Somali cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada yeni görüntü: Fren ışıkları yanmadı
Somali cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada yeni görüntü: Fren ışıkları yanmadı
MB yayımladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini
MB yayımladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini
Savcılık, Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesi istedi
Savcılık, Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesi istedi
Okullarda milli işletim sistemi PARDUS yaygınlaştırılacak
Okullarda milli işletim sistemi PARDUS yaygınlaştırılacak
'Sokak hayvanları ile ilgili çalışma kanun teklifine dönüşmedi'
'Sokak hayvanları ile ilgili çalışma kanun teklifine dönüşmedi'
Salim Ensarioğlu İYİ Parti'den istifa etti
Salim Ensarioğlu İYİ Parti'den istifa etti
Ağır yaralanan uzman çavuş yaşam mücadelesini kaybetti
Ağır yaralanan uzman çavuş yaşam mücadelesini kaybetti
'Büyükşehir adaylarını Aralık ayı sonunda açıklamaya başlayacağız'
'Büyükşehir adaylarını Aralık ayı sonunda açıklamaya başlayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı mesaisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı mesaisi
Öz Orman-İş Sendikası Asgari ücret beklentisini açıkladı
Öz Orman-İş Sendikası Asgari ücret beklentisini açıkladı
Cevdet Yılmaz : İşsizlik oranı son 11 yılın en düşüğü
Cevdet Yılmaz : İşsizlik oranı son 11 yılın en düşüğü
Settar Aslan: 8 bin liralık zam kamu işçilerini de kapsamalı
Settar Aslan: 8 bin liralık zam kamu işçilerini de kapsamalı
Maaşı bağlanmayan EYT'liler dikkat!: 12 nedenle iptal edilebilir
Maaşı bağlanmayan EYT'liler dikkat!: 12 nedenle iptal edilebilir
Terörist Karayılan'ın koruması etkisiz hale getirildi
Terörist Karayılan'ın koruması etkisiz hale getirildi
'Finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti'
'Finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti'
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönem başlıyor
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönem başlıyor
Konut satışlarında sert düşüş
Konut satışlarında sert düşüş
Zorunlu trafik sigortası prim artışında düzenleme
Zorunlu trafik sigortası prim artışında düzenleme
Erbakan Konya ve İstanbul'un iki ilçesini istedi
Erbakan Konya ve İstanbul'un iki ilçesini istedi
Talep azaldı kiralık evde fiyat yüzde 25 düştü
Talep azaldı kiralık evde fiyat yüzde 25 düştü
Yeni Şafak: Soruşturma teğmen cuntasının varlığını ortaya çıkardı
Yeni Şafak: Soruşturma teğmen cuntasının varlığını ortaya çıkardı
Denizli'de maden ocağında göçük... 2 işçi hayatını kaybetti
Denizli'de maden ocağında göçük... 2 işçi hayatını kaybetti
Beyaz Saray'dan, Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama
Beyaz Saray'dan, Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama
CHP'nin 226 seçim bölgesinde adayları belirlendi
CHP'nin 226 seçim bölgesinde adayları belirlendi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Balıkesir'de şüpheli ölüm

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisinden uzun süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 23:42, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 23:43
Yazdır
Balıkesir'de şüpheli ölüm

Gazicelal Mahallesi 128. Sokak'ta bir evde yaşayan Mustafa Ülkü'den (51) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Ülkü'nün cansız bedenini buldu.

Sağlık ekiplerinin Ülkü'nün ölümünü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine nöbetçi savcının talimatıyla eve İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı.

Yapılan incelemelerde evde sahte alkol olabileceği değerlendirilen bir miktar sıvı ve alkol fişleri bulundu. Fişi düzenleyen iş yerine giden ekipler, burada 12,5 litre sahte alkol ele geçirdi.

Polis ekipleri söz konusu iş yerindeki K.A.T, M.G.Ç, T.Ç, E.E. ve A.V'yi gözaltı aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber