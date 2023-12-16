16 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları
16 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Ödülleri Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/19.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda yer alacak.
(Manisa/14.15)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde Eğitim Temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması ve Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.00)
2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
3- TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Voleybol kadınlarda Çin'de düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçları yapılacak; Eczacıbaşı Dynavit Brezilya'nın Dentil Praia, VakıfBank da ev sahibi ülkenin Tianjin Bohai Bank takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Hangzhou/09.00/14.30)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına TOFAŞ-Çağdaş Bodrumspor, Reeder Samsunspor-Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Emlakjet-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.
(Bursa/15.30/Samsun/18.00/İstanbul/20.30)
3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası başlayacak; Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi, İlkem Yapı Tarsusspor-Emlak Konut maçları yapılacak.
(İstanbul/Hatay/14.00/Mersin/16.00)
4- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13'üncü hafta mücadelesi başlayacak; Çukurova Belediyespor-Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Beşiktaş AYOS-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları ve Karayolları-Sarıyer Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.
(Adana/14.00/İstanbul/14.00/19.00/Aydın/15.00/Ankara/17.00)
5- Volebol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12'nci haftasına Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD ve Arkas Spor-Bigadiç Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Bitlis/13.00/İzmir/18.00)
6- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde ilk maçlar başlayacak; Beykoz Belediyesor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento-Rize Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.
(İstanbul/14.00/14.00/İzmir/14.00)
7- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2023 yılı 3. olağan toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.30)