16 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

5- Volebol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12'nci haftasına Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD ve Arkas Spor-Bigadiç Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına TOFAŞ-Çağdaş Bodrumspor, Reeder Samsunspor-Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Emlakjet-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.

1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde Eğitim Temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması ve Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

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