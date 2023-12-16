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16 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

16 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 00:01, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 00:04
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16 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda yer alacak.

(Manisa/14.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde Eğitim Temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması ve Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Voleybol kadınlarda Çin'de düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçları yapılacak; Eczacıbaşı Dynavit Brezilya'nın Dentil Praia, VakıfBank da ev sahibi ülkenin Tianjin Bohai Bank takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Hangzhou/09.00/14.30)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına TOFAŞ-Çağdaş Bodrumspor, Reeder Samsunspor-Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Emlakjet-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/15.30/Samsun/18.00/İstanbul/20.30)

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası başlayacak; Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi, İlkem Yapı Tarsusspor-Emlak Konut maçları yapılacak.

(İstanbul/Hatay/14.00/Mersin/16.00)

4- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13'üncü hafta mücadelesi başlayacak; Çukurova Belediyespor-Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Beşiktaş AYOS-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları ve Karayolları-Sarıyer Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(Adana/14.00/İstanbul/14.00/19.00/Aydın/15.00/Ankara/17.00)

5- Volebol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12'nci haftasına Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD ve Arkas Spor-Bigadiç Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Bitlis/13.00/İzmir/18.00)

6- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde ilk maçlar başlayacak; Beykoz Belediyesor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento-Rize Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/14.00/İzmir/14.00)

7- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2023 yılı 3. olağan toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)

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