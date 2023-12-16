Fakülte kurulma kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı
Yeni Fakülte kurulma kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 00:19, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 00:22
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 7956
1- Ekli I sayılı listede belirtilen fakültelerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakültenin kapatılmasına,
2- Ekli III sayılı listede belirtilen fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine,
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
15 Aralık 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI