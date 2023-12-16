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Bayburt'ta trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 07:27, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 07:27
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Bayburt'ta trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ömer Faruk T'nin (21) kullandığı 69 AF 058 plakalı otomobil, Bayburt-Erzurum kara yolu Erzurum Köprüsü üzerinde, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, daha sonra bariyerlere ve ağaca çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Umut Karadağ'ın (18) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Ömer Faruk T, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kent merkezi güzergahına doğru seyrederken, önce sağa doğru yönelerek kaldırıma, daha sonra soldaki bariyerlere ve ağaca çarparak durması yer alıyor.

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