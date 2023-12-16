Ak Parti deprem bölgesinde değişime gidecek

Yerel seçimlere yaklaşılırken AK Parti çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mayıs'ta olduğu gibi yerel seçimlerde de büyük bir değişime gitmesi bekleniyor. Özellikle deprem bölgesinde köklü bir yenilenme gündemde. Erdoğan'ın, AK Parti yönetimindeki K.Maraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Kilis ve Şanlıurfa'da mevcut belediye başkanlarını tekrar aday göstermeye sıcak bakmadığı konuşuluyor.

Gaziantep'te ise Fatma Şahin'in anketlerde başarı oranının yüksek çıktığı, bu yüzden değişimin uygulanıp uygulanmayacağına ilerleyen süreçte karar verileceği kaydedildi. Temayül ve anket çalışmalarından da bazı deprem bölgesi illerinde değişim sonucu çıktığı, genel merkez yönetiminin yaraların hızlı şekilde sarılması için bölgede yenilenmenin iyi olacağını vurguladığı belirtiliyor. Öte yandan, bölgede yapılan ilk anketlerle güncel anketlerin karşılaştırılacağı ve kararın buna göre verileceği söyleniyor.

Genel görüş, bu illerdeki başkanların önemli kısmının değiştirilmesi yönünde... Bölge için özel bir çalışma yürüten Erdoğan, yeni isimler için ince eleyip sık dokuyor. Aday gösterilecek kişilerde öncelikle yönetim tecrübesi ve empati özelliği aranıyor. Çözüm odaklı bakabilen, depremzedelerin dertleriyle hemhal olabilecek tevazu sahibi kişilerin aday yapılması planlanıyor. Adayların, halkçı ve hizmet odaklı çalışabilecek kişiler olmasına da dikkat edilecek.

EMRAH ÖZCAN