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MEB'den müfredata yeni ders: Metin Tahlilleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni müfredata, 'metin tahlilleri' seçmeli dersini ekledi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 07:58, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 08:06
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MEB'den müfredata yeni ders: Metin Tahlilleri

Yenişafak Gazetesi'nden Merve Safa Akıntürk'ün haberine göre; Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan dersin müfredatı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti.

Ders seçmeli olarak öğrencilerin tercihine göre lise 9, 10 ya da 10, 11'inci sınıflarda toplamda en az 36 saat olacak.

Dersin öğretim programı ile öğrencilerin eleştirel okuma ve düşünmeyi kendi hayatlarına uygulamaları amaçlanıyor.

Ders eleştirel okuma, metin tahlili aşamaları, edebi metinlerin tahlili, bilgilendirici metinlerin tahlili olmak üzere dört üniteden oluşuyor.

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