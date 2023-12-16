Erkek öğrenci kız öğrenciyi rahatsız etti! Veli okulu basıp müdüre saldırdı

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberi;

Akran zorbalığı sosyetenin çocuklarının gittiği okullara musallat olmuş durumda. İki gündür Koç Lisesi'ndeki akran zorbalığını yazıyorum, şimdi de bir başka sosyete okulu olan Açı Lisesi'nde yaşananlardan bahsedeceğim. Sosyeteden birçok ünlü ismin çocuğunun gittiği Bahçeköy'deki Açı Lisesi'nde de akran zorbalığı yaşandığını öğrendim.

Üstelik bu kez akla zarar olaylar yaşanmış! Erkek bir öğrenci, bir kız öğrenciyi, sözlü ve fiziki olarak rahatsız ediyormuş. Kız, durumu ailesine anlatmış ve babası da okulu basmış!

Evet, abartmıyorum, kızın babası, yanına birkaç kişiyi de alarak okula gitmiş ve kızını rahatsız eden öğrenciyi bulup -kendince- cezalandırmak istemiş. Öğrenciyi bulamayınca okulun müdürünü bulup üzerine yürümüş!

Güvenlik görevlileri hemen polisi aramış. Polis okula gelip olaya el koymuş. İstanbul'un en ünlü özel liselerinden birinde yaşananlara bakar mısınız!

Kızın yaşadığı rahatsızlığa mı üzülürsünüz, velinin okulu basmasına mı şaşırırsınız yoksa okulda polisleri gören öğrencilerin yaşadığı travmaya mı yanarsınız. Yazık! Daha lise çağındaki çocuklara bunları yaşamamalı.