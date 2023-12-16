Kimyasal temizleyiciyi su sanıp içen genç kız hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bardaktaki kimyasal temizleyici maddeyi su sanarak içen 15 yaşındaki genç kız, hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 09:45, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 09:47
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 15 yaşındaki M.D., evinde masanın üstünde bulunan bardaktaki kimyasal temizleyici maddeyi su sanarak içti.
Fenalaşan genç kız, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.D'nin, hastanedeki tedavisi sürüyor.