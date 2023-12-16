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Kupa sahibini buldu: Kalıcı olarak ilk kez TSK'da

Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) tarafından; Askeri Pentatlon Dünya Şampiyonaları'nda engelli koşu bayrak yarışmaları için 1999 yılından itibaren şampiyon olan ülkeden bir sonrakine devredilen kupa, kalıcı olarak ilk defa Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 09:58, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 09:59
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Kupa sahibini buldu: Kalıcı olarak ilk kez TSK'da

Söz konusu kupa; CISM Askeri Pentatlon Kural Kitapçığı'nın "Toplamda beşinci kez şampiyon olan takıma daimi olarak verilir." hükmü gereği, 20-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında İsveç'in Halmstad şehrinde icra edilen 67'nci Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda birinci olarak bu onuru bize yaşatan TSK Engelli Koşu Bayrak Takımına kalıcı olarak verildi.

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