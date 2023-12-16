SMA hastası için konulan kumbarayı çalan zanlı tutuklandı

İşletme sahibi S.Ö'nün (58) ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kaydındaki incelemede şüphelinin Abdulkadir İ. (24) olduğunu belirledi.

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